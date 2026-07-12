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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط التقديم بكلية الشرطة 2026

التقديم بكلية الشرطة
التقديم بكلية الشرطة
محمد غالي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، ارتفعت معدلات البحث من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات للتعرف على شروط القبول، والتخصصات المطلوبة، ومواعيد التقديم، وضوابط الالتحاق بالدفعة الجديدة التي تقبلها أكاديمية الشرطة.

كلية الشرطة

فتح باب التقديم بكلية الشرطة 2026/2027

أعلن اللواء الدكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، اعتبارا من 13 يوليو 2026، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي حددتها الأكاديمية.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية، أن منظومة القبول شهدت هذا العام تطويرا جديدا باستحداث اختباري اللغات الأجنبية ونظم المعلومات لأول مرة، في إطار خطة وزارة الداخلية لإعداد كوادر أمنية تمتلك المهارات التكنولوجية واللغوية اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة.

اختبارات جديدة لأول مرة

أكدت الأكاديمية أن إضافة اختباري اللغات الأجنبية ونظم المعلومات تستهدف رفع كفاءة الطلاب المقبولين، وإعداد ضباط قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير منظومة العمل الأمني.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2026/2027

حددت أكاديمية الشرطة عددا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
أن يكون حسن السير والسلوك ومحمود السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الجهات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
اجتياز جميع الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية والرياضية والمقررة من الأكاديمية.
ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج طوال فترة الدراسة بكلية الشرطة.

كلية الشرطة

الحد الأدنى للقبول ومدة الدراسة

تقبل أكاديمية الشرطة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك الثانوية الأزهرية، بحد أدنى 65% للحاصلين على شهادة عامي 2025 و2026، وتستمر الدراسة لمدة أربع سنوات.

كما تقبل الأكاديمية الحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للإناث، بتقدير "مقبول" فأعلى، وتكون مدة الدراسة عامين.

أما بالنسبة للضباط المتخصصين من خريجي الكليات المطلوبة، فتبلغ مدة الدراسة سنة واحدة، بشرط الحصول على تقدير "جيد" على الأقل، باستثناء خريجي الطب البشري.

شروط قبول خريجي الجامعات

حددت أكاديمية الشرطة ضوابط خاصة بخريجي الجامعات، وتشمل:

ألا يزيد السن على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس.
ألا يزيد السن على 30 عاما للحاصلين على درجة الماجستير.
ألا يزيد السن على 35 عاما للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ألا يقل الطول عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث.

أما بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية، فيشترط ألا يزيد العمر على 28 عاما، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث.

التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين

أعلنت أكاديمية الشرطة قبول خريجي عدد من الكليات والتخصصات الجامعية، من بينها:

الطب البشري.
الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية.
الطب البيطري.
التجارة.
الاقتصاد والعلوم السياسية.
الآداب.
التربية.
العلوم.
الفنون التطبيقية.
الزراعة.
السياحة والفنادق.
الإعلام.
الخدمة الاجتماعية.
اللغات، وتشمل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والإيطالية والصينية.

كلية الشرطة

مواعيد التقديم بكلية الشرطة 2026/2027

أوضحت الأكاديمية أن التقديم للحاصلين على مؤهلات العام السابق يبدأ اعتبارا من 13 يوليو 2026 ويستمر حتى 6 أغسطس 2026.

ويبدأ التقديم لطلاب الثانوية العامة للعام الحالي بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

أما خريجو الجامعات للعام الحالي، فيبدأ التقديم لهم اعتبارا من 25 يوليو 2026 وحتى 10 سبتمبر 2026.

التقديم الإلكتروني ومتابعة النتائج

أكدت أكاديمية الشرطة أن جميع إجراءات التقديم ومتابعة نتائج الاختبارات تتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يمكن للمتقدمين متابعة مراحل القبول وإعلان نتائج الاختبارات أولا بأول، كما تم تحويل وثيقة التعارف إلى نموذج إلكتروني يتم استيفاء بياناته عبر الموقع، في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الالتحاق.

وزارة الداخلية شروط القبول فتح باب التقديم بكلية الشرطة التقديم بكلية الشرطة شروط الالتحاق بكلية الشرطة

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