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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يورجن كلوب يقترب من تولي القيادة الفنية للمنتخب الألماني.. بشرط

يورجن كلوب
يورجن كلوب
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اقترب المدرب الألماني يورجن كلوب من تولي القيادة الفنية للمنتخب الألماني، بعدما شهدت الأيام الماضية تقدماً كبيراً في المفاوضات بين الطرفين، عقب سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الاتحاد الألماني مع المدرب في مدينة نيويورك، وأسفرت عن التوصل إلى تفاهم مبدئي حول أبرز بنود التعاقد المرتقب.


 

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الألماني لكرة القدم، فإن رئيس الاتحاد ونائبه عقدا جلسات مطولة مع كلوب لمناقشة المشروع الرياضي للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الرؤية الفنية والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وهو ما لاقى قبولاً من المدرب الذي أبدى ترحيباً مبدئياً بخوض التجربة.


 وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن المباحثات سارت بصورة إيجابية، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة للعقد، مع وجود تفاؤل كبير بإتمام جميع التفاصيل خلال الفترة المقبلة، إذا تم تجاوز بعض الإجراءات الإدارية اللازمة.
 

ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم استكمال مناقشة البنود النهائية للعقد، قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد حال اكتمال جميع الموافقات المطلوبة.

ويبقى الشرط الأهم أمام إتمام الصفقة هو الحصول على موافقة شركة ريد بول، التي يرتبط بها كلوب بعقد في الوقت الحالي، إلى جانب اعتماد الاتفاق من الجهات المختصة داخل الاتحاد الألماني، باعتبارها الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.
 

ويرى مسؤولو الاتحاد أن كلوب يعد الخيار الأنسب لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في ظل خبراته الكبيرة وسجله المميز في تدريب الأندية، إضافة إلى قدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات الكبرى.

وفي حال اكتمال الاتفاق، سيبدأ كلوب مهمة جديدة مع منتخب بلاده، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة المنتخب الألماني مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، والعودة بقوة إلى المنافسة على الألقاب القارية والدولية، مستفيداً من خبرة المدرب الطويلة وشخصيته القيادية التي صنعت العديد من النجاحات خلال مسيرته التدريبية. 
 

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