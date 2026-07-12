قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي ويقود الأرجنتين وسويسرا إلى الأشواط الإضافية
على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين
تفاصيل أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن
كسبنا احترام العالم .. خبير تحكيمي: مباراة مصر والأرجنتين قد تدفع لتعديل لوائح الـVAR عالميًا
لو عايز تبقى ضابط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة 2026
الرطوبة ترفع "المحسوسة" لـ 43 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد
أحمد شوبير يُهاجم تحكيم مباراة الأرجنتين وسويسرا: «فُجر تحكيمي.. وكرهتونا في ميسي»
«الداخلية البحرينية» تعلن دوي صفارات الإنذار في البلاد.. وتطالب المواطنين بالتوجّه لأماكن آمنة
أنطونيو نوسا يوجّه رسالة مؤثرة بعد خروج النرويج من كأس العالم 2026: الرحلة انتهت
جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026
سويسرا تعود إلى المباراة بهدف التعادل أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026
مقتل شخصين وإصابة 5 في حادث إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لخريجي الجامعات .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة
مصطفى الرماح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026 - 2027.

التخصصات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة 2025/2026:
 

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس الطب البشرى ذكور وإناث. 
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس صيدلة إكلينيكية ذكور وإناث. 
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس الطب بيطرى ذكور فقط.
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس تمريض ذكور وإناث. 
- بكالوريوس الهندسة ذكور وإناث. 
- بكالوريوس تجارة ذكور فقط.
- بكالوريوس زراعة ذكور فقط.
- بكالوريوس تربية موسيقية إناث فقط.
- بكالوريوس فنون تطبيقية ذكور فقط.
- بكالوريوس علوم ذكور وإناث. 
- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ذكور فقط.
- ليسانس آداب ذكور وإناث. 

- بكالريوس سياحة وفنادق ذكور وإناث. 

- بكالريوس إعلام ذكور وإناث. 

- بكالوريوس خدمة اجتماعية إناث. 

- بكالريوس علوم ذكور وإناث. 

- ليسانس وبكالوريوس لغات ذكور وإناث. 

مواعيد القبول

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق يبدأ من يوم الاثنين 13 يوليو وحتى يوم الخميس 13 أغسطس.

أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثانى ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة القانوية العامة بـ48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين  على ليسانس حقوق ذكور وإناث والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدأ من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر.

بداية التقديم

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

شروط القبول في كلية الشرطة

وعن شروط القبول، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2026/2027 وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
- استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة.
- ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم على 22 سنة.
- اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.
- ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة.

الداخلية كلية الشرطة الضباط المتخصصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

إمام عاشور

عرض رسمي.. سيلتك الاستكتلندي يطلب ضم إمام عاشور من الأهلي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

منتخب مصر

مش هنشوفه تاني.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة مصر والأرجنتين

ميسي

بعد فضيحة مباراة مصر.. إعلام عبري: تراجع شعبية الأرجنتين بسبب إسرائيل

ترشيحاتنا

حملات داخل المنوفية

ضبط 10 أطنان أدوية بيطرية ولحوم مجهولة المصدر في المنوفية | صور

جانب من اللقاء

بحضور نجوم الفن.. محافظ الدقهلية يشارك في حوار مفتوح ضمن المهرجان القومي للمسرح

جهود متنوعة

أخبار أسوان: المحافظ يستمع لمطالب المواطنين .. وفعاليات بشارع الفن.. وحملات بيطرية وورش عمل تشاورية

بالصور

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد