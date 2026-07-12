سماع الشهود في محاكمة 25 متهماً بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. اليوم

تستمع اليوم الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، للشهود في محاكمة 25 متهمًا، في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، المتهمون من الأول للثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.



وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الأول للثامن بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الرابع حتى الثامن اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من التاسع وحتي الأخير اتهامات بمشاركة الجماعة الإرهابية سالفة البيان.



