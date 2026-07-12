رئيس اتحاد اليد: مقابلة الرئيس أعظم لحظة في حياة أي رياضي .. ودافع لنا لتحقيق إنجاز جديد بمونديال ألمانيا

أكد الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأبطال الرياضيين يمثل أكبر وأعظم تكريم يمكن أن يحظى به أي رياضي، مشيرًا إلى أن مجرد الوقوف أمام رئيس الدولة هو وسام يظل محفورًا في ذاكرة كل من يناله.

وقال خالد فتحي: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريم منتخب مصر للناشئين عقب التتويج ببطولة العالم عام 2019، وكانت لحظة من أعظم اللحظات في حياتي الرياضية. هذا اللقاء لا يمكن وصفه بالكلمات، فهو يمنح كل فرد شعورًا بالفخر والاعتزاز، ويؤكد أن الدولة المصرية تقدر أبناءها الذين يحققون الإنجازات ويرفعون اسم مصر في مختلف المحافل الدولية”.

وأضاف: “المشهد الذي جمع الرئيس بالمنتخب الوطني لكرة القدم عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم كان لوحة وطنية رائعة ورسالة ملهمة لكل الرياضيين، تؤكد أن القيادة السياسية تتابع أبناءها وتحتفي بإنجازاتهم وتدعمهم بكل قوة".

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: “هذا التقدير الكبير منحني شخصيًا، ومنح أسرة كرة اليد المصرية، حماسًا مضاعفًا قبل بطولة العالم المقبلة في ألمانيا، لأننا ندرك أن الدولة تقف خلف أبطالها وتوفر لهم كل سبل النجاح، وهو ما يزيد مسؤوليتنا في تقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعاد الشعب المصري.”

واختتم خالد فتحي تصريحاته مؤكدًا أن ما تقدمه الدولة المصرية من اهتمام وتقدير لأبطالها يمثل أكبر حافز لمواصلة العمل وتحقيق الإنجازات، مشددًا على أن أسرة كرة اليد ستبذل كل ما لديها خلال بطولة العالم المقبلة في ألمانيا من أجل تشريف الرياضة المصرية، والسير على نهج جميع المنتخبات الوطنية التي ترفع علم مصر في أكبر المحافل الدولية، متمنيًا أن يكون منتخب كرة اليد على موعد مع إنجاز جديد يليق بحجم الدعم والثقة التي توليها القيادة السياسية للرياضة المصرية.