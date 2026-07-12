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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تتقدّم على سويسرا بهدف في الشوط الأول بربع نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا
الارجنتين وسويسرا
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نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام منتخب سويسرا، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل طرف لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر منح لاعبيه أفضلية معنوية كبيرة، بينما حاول المنتخب السويسري استعادة توازنه والبحث عن هدف التعادل، إلا أن التنظيم الدفاعي للأرجنتين حال دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة العاشرة، عندما نفذ ليونيل ميسي ركلة ركنية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أليكسيس ماك أليستر وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، معلنًا تقدم منتخب الأرجنتين بهدف منح فريقه الأفضلية مبكرًا في المباراة.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة، حيث سعى المنتخب الأرجنتيني إلى تعزيز النتيجة مستفيدًا من تحركات ميسي وخوليان ألفاريز، بينما حاول المنتخب السويسري الوصول إلى مرمى إيميليانو مارتينيز عبر الهجمات المرتدة، لكن دون نجاح في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

واعتمد الجهاز الفني للأرجنتين على تشكيل ضم إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع نيكولاس تاجليافيكو، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وناهويل مولينا. وفي خط الوسط شارك أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، ولياندرو باريديس، ورودريجو دي بول، بينما قاد الهجوم الثنائي خوليان ألفاريز وليونيل ميسي.

ويترقب عشاق كرة القدم أحداث الشوط الثاني، في ظل سعي المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، في حين يتمسك المنتخب السويسري بفرصته في العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة، مما ينذر بشوط ثانٍ مليء بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية. 


 

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