تعرف على منافس إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

في ليلة كروية مثيرة، نجح منتخب إنجلترا في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد ما تغلب على منتخب النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

واحتضن ملعب ميامي اللقاء الذي شهد إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وصناعة الفرص، قبل أن يتمكن المنتخب النرويجي من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق أندرياس شييلديروب، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت داخل الشباك، مانحًا فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يتأخر رد المنتخب الإنجليزي، إذ نجح جود بيلينجهام في إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة أعادت المباراة إلى نقطة البداية، لينتهي النصف الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخبان خطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل.

ومع بداية الوقت الإضافي، واصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي، ليتمكن جود بيلينجهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والتسعين، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، مانحًا منتخب بلاده التقدم للمرة الأولى في اللقاء.

ورغم المحاولات النرويجية خلال الدقائق المتبقية لإدراك التعادل، فإن الدفاع الإنجليزي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف، وتأهلها رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة العالمية.

ينتظر منتخب إنجلترا التعرف على منافسه المقبل في الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، في مواجهة مرتقبة ستحدد الطرف الآخر في أحد أهم لقاءات البطولة، وسط تطلعات إنجليزية لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بلقب كأس العالم 2026.



