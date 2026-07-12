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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدرندلي: سعرنا زاد بعد إنجاز الفراعنة المونديالي .. وحسينا بفخر وفرحة الرئيس بمنتخبنا|فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
هاني حسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكريم الرئيس السيسي لهم بعد إنجازهم في مونديال 2026 بمثابة حصولهم على لقب بطولة كأس العالم.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع في سعادة وفرحة وعلى الجميع بات عليه مسئولية كبيرة بعد هذا التكريم.
وأوضح خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم وضع منتخب مصر في مكانة تانية خالص وطموحاته ارتفعت تمامًا، موضحًا أن الجميع على قدر المسئولية.


وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سأل على موعد تجمع المنتخب من أجل التدريب فتم الرد عليه بإنه سيكون في شهر سبتمبر، ليرد ممازحًا "أنا عاوز من إمبارح".


ولفت خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الآلاف من المصريين صنعوا حالة غير مسبوقة فور وصولهم إلى العلمين الجديدة حيث رغبوا في التصوير مع اللاعبين.


وأردف أن هذه الحالة محفزة لرفع سقف الطموحات والأحلام خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم حسوا بفرحة وسعادة وفخر الرئيس السيسي من أداء بعثة الفراعنة.


وأردف أن الجهاز الفني منح الفرصة للاعبين جدد للانضمام للمنتخب على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك خطة متكاملة سوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي منها اكتشاف مواهب كروية بالمحافظات وإنشاء 8 مراكز تدريب بالمحافظات وغيرها.

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