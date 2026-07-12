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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد وداع المونديال .. السنغال تُطيح بمدربها وتفتح باب البحث عن بديل

بابي ثياو
بابي ثياو
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الأول بابي ثياو من منصبه، وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية، عقب خروج منتخب السنغال من منافسات كأس العالم 2026، في إطار مراجعة شاملة لأداء الفريق والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وجاء القرار بعد تقييم مشوار المنتخب في البطولة، حيث رأت اللجنة التنفيذية أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراء تغييرات فنية واسعة، بهدف إعادة بناء منتخب أسود التيرانجا وتجهيزه للمنافسات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة للبطولات الكبرى.

ولم تقتصر قرارات الاتحاد السنغالي على إقالة بابي ثياو، بل شملت أيضًا إنهاء مهام جميع أعضاء الجهاز الفني، في خطوة تعكس رغبة مسؤولي الاتحاد في بدء مرحلة جديدة بمشروع فني مختلف يقود المنتخب خلال السنوات المقبلة.

وكان بابي ثياو، البالغ من العمر 45 عامًا، قد تولى القيادة الفنية للمنتخب السنغالي بشكل دائم في ديسمبر 2024، بعدما شغل المنصب بصورة مؤقتة عقب رحيل أليو سيسيه. ونجح خلال فترة قصيرة في قيادة المنتخب للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 التي استضافتها المغرب، وهو الإنجاز الذي عزز مكانته لدى الجماهير السنغالية.

ورغم هذا النجاح، فإن الخروج من مونديال 2026 دفع مسؤولي الاتحاد إلى اتخاذ قرار التغيير، في ظل طموحات استعادة المنتخب لمكانته بين كبار منتخبات القارة الأفريقية، ومواصلة المنافسة بقوة على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد السنغالي خلال الأيام المقبلة دراسة عدد من السير الذاتية للمرشحين لتولي القيادة الفنية، مع التركيز على التعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة الكافية لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية.

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، يتصدر النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا قائمة المرشحين لخلافة بابي ثياو، إلا أن الاتحاد السنغالي لم يعلن حتى الآن عن أي قرار رسمي بشأن هوية المدير الفني الجديد، مؤكدًا أن عملية الاختيار ستتم بعناية بما يتوافق مع أهداف المنتخب وتطلعات جماهيره في السنوات المقبلة.

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