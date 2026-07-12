أكسيوس: الجيش الأمريكي استهدف رادارات ومنشآت تخزين الصواريخ في إيران

قالت منصة أكسيوس نقلًا عن مسئول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي استهدف رادارات ومنشآت تخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع إطلاقها في إيران.

وأضافت أكسيوس عن مسئول أمريكي أن سفينة الشحن التي استهدفها الحرس الثوري كانت تعبر المسار الجنوبي الذي اقترحت سلطنة عمان فتحه دون قيود.

وأفادت قناة برس تي في الإيرانية الرسمية بوقوع انفجارات في مدينتي بوشهر وعسلوية جنوب إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إنها استهدفت إيران بعد أن ضربت قوات الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ هذا الأسبوع شن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران رداً على هجوم استهدف سفينة كانت تعبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تفرض تكلفة باهظة" بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد اتخذت إيران خياراً سيئاً. والآن يدفعون الثمن".