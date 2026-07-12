جهز ورقك.. تقديم كلية الشرطة 2026 وشروط القبول

ارتفعت عمليات البحث عن تقديم كلية الشرطة2026 ، وذلك بعد إعلان قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط محددة أعلنت عنها وزارة الداخلية، وعلى كل من يرغب من اللاطب الالتحاق بكلية الشرطة، تجهيز المستندات المطلوبة سواء طلاب الثانوية العامة أو الأزهرية استعداداً لـ التقديم في كلية الشرطة2026 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة2026 خلال الأسابيع المقبلة.

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026

وتقرر بدء التقديم للحاصلين على شهادات العام السابق (2025) من يوم الإثنين 13 يوليو حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

أما خريجو العام الحالي (2026):

يبدأ تقديمهم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 48 ساعة.

يستمر التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026.

وللمؤهلات الجامعية:

يبدأ التقديم من 25 يوليو حتى 10 سبتمبر 2026

شروط القبول في كلية الشرطة2027

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وجاءت أبرزها كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون المتقدم مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي تحددها الكلية.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج خلال فترة دراسته بالأكاديمية.

اجتياز جميع اختبارات القبول المقررة بنجاح، والتي تشمل الاختبارات الطبية، النفسية، البدنية، واختبار الهيئة.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة2026

وطرحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المستندات المطلوبة للتقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بالتزامن مع فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات الجامعية، وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها الوزارة.

ويتعين على المتقدمين إحضار نموذج طلب الالتحاق بعد ملء بياناته، مصحوباً بأصل شهادة المؤهل أو بيان درجات معتمد، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، بجانب 4 صور شخصية.





تقديم كلية الشرطة2026

طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية



يقبل الحاصلون على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات، وكذلك الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 65%، وذلك لخريجي عامي 2026 و2025، وتبلغ مدة الدراسة بكلية الشرطة لهذه الفئة أربع سنوات دراسية.

الحاصلون على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية



وتشمل الفئات المسموح لها بالتقديم الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، بالإضافة إلى الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية إناث، بشرط الحصول على تقدير مقبول على الأقل، وذلك لخريجي عامي 2026 و2025، وتستمر الدراسة لهذه الفئة لمدة سنتين دراسيتين.

وزير الداخلية يوافق على دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الشروط ومواعيد التقديم لو عايز تبقى ضابط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة 2026 لخريجي الجامعات .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026 التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل

الحاصلون على المؤهلات الجامعية المطلوبة



وتقبل كلية الشرطة الحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية من الذكور والإناث، بشرط الحصول على تقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة لخريجي عامي 2026 و2025، واستثنت الوزارة خريجي الطب البشري، حيث يُسمح لهم بالتقديم من دفعات 2026 و2025 و2024، على أن تكون مدة الدراسة لهذه الفئة سنة دراسية واحدة.



دعت وزارة الداخلية جميع الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة إلى التأكد من استيفاء شروط القبول وتجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التقديم، مع متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة لمعرفة مواعيد سحب الملفات وإجراء اختبارات القبول.

إجراءات التقديم لكلية الشرطة2026



ويبدأ التقديم وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق، كالتالي:

- غدًا الإثنين 13 يوليو وحتى الخميس 13 أغسطس المقبل، بالنسبة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية – الشهادة الثانوية من الخارج – الدبلومات الفنية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الجامعي 2025، والحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق «ذكور وإناث» - بكالوريوس التربية الرياضية «إناث» للعام السابق 2025 – والحاصلون على المؤهلات الجامعية «بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه» في التخصصات التي تمثل أحتياجًا لقطاعات الوزارة للعام السابق 205، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين «2024 – 2025».

- عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ(48) ساعة حتى يوم الخميس 27 أغسطس المقبل، بالنسبة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثاني، والحاصلون على «شهادة الثانوية من الخارج – الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لهذا العام 2026.