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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لدعم التنمية.. وتعديلات البرلمان عززت الحوكمة والرقابة

مجدي مرشد
مجدي مرشد
حسن رضوان
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أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، دعمه لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وقال مرشد إن الدولة المصرية تحتاج في المرحلة الحالية إلى كيانات وطنية تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ بكفاءة، وتعظيم العائد من الأصول والموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر سيكون أحد الأذرع المهمة في تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين.

 تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه

وأشاد وكيل لجنة الصحة بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون خلال مناقشاته، مؤكدًا أنها تعكس حرص البرلمان على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة على أعماله.

خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي

وأوضح أن المناقشات البرلمانية أسفرت عن إدخال ضمانات مهمة عززت من سلامة المشروع، وفي مقدمتها التأكيد على خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وخضوعه لأحكام المنظومة الضريبية وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف مرشد أن مجلس النواب أكد من خلال هذه التعديلات دوره الدستوري في مراجعة التشريعات وتطويرها بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن المناقشات المستفيضة والاستجابة للملاحظات التي طرحها النواب أسهمت في إخراج مشروع قانون أكثر توازنًا، يجمع بين دعم جهود الدولة في التنمية، وضمان الرقابة والمساءلة

مجدي مرشد جهاز مستقبل مصر التنمية المستدامة الحوكمة والرقابة

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