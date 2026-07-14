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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقابل 600 ألف جنيه.. ضبط فتاة ووالدها بتهمة الزواج القسري في الغربية

الفتاة الضحية بالغربية
الفتاة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط فتاة ووالدها بتهمة الزواج القسري مقابل 600 الف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها بمحاولة بيعها وتزويجها لشخص بنطاق دائرة مركز بسيون .

تحرك أمني عاجل 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة ووالدها، مقيمان بنطاق دائرة مركز بسيون.

عرض جهات التحقيق 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهم الاب فتاة زواج القسري بسيون

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