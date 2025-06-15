دينا أبو الخير: بناء شخصية الأبناء يجب أن يبدأ مبكرا عبر غرس القيم

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، عن ظاهرة متزايدة لدى الكثير من الآباء والأمهات، تتمثل في الخوف الزائد على الأبناء من التعامل مع المجتمع والاحتكاك بالناس، ما ينعكس سلبا على نموهم النفسي والاجتماعي.

وأكدت أبو الخير خلال تقديمها برنامج 'وللنساء نصيب' المذاع على قناة صدى البلد، أن الحل لا يكون بمنع الاحتكاك، بل في الإعداد الجيد للأبناء منذ الصغر، وتعليمهم كيفية التعامل مع المواقف المختلفة، والرجوع إلى الأهل في حال التعرض لأي مشكلة.

وأوضحت أبو الخير، أن بعض الآباء يخشون أن يخرج أبناؤهم من البيت أو يتعاملوا مع الآخرين خوفًا من الأذى، وهو ما يؤدي إلى عزلة الأبناء وضعف قدرتهم على مواجهة التحديات الحياتية.

وشددت الدكتورة دينا أبو الخير، على أن بناء شخصية الأبناء يجب أن يبدأ مبكرًا، من خلال غرس القيم، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوفير بيئة آمنة يشعر فيها الطفل أن أهله سندا له مهما واجه.