أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 15 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.





أسعار الذهب في السوق المحلية:





عيار 24: 5560جنيهًا





عيار 21: 4865جنيه





عيار 18: 4170جنيهًا





الجنيه الذهب: ـ 38,920 جنيه

عوامل مؤثرة على الأسعار:

تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.

توقعات مستقبلية:

توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العام أو في عام 2026.