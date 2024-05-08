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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس الجيم.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية. 

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وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود مع توب دون أكمام باللون الاورنج ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور هنا الزاهد 

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