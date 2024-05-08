عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

تفعيلا للقانون الصادر عن مجلس النواب، بدأت الحكومة في تطبيق أسعار استخراج جواز السفر الجديدة على الراغبين في استخراج جواز جديد، وذلك وفقًا للتعديلات التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

وزادت أسعار استخراج جواز السفر، بعدما تقدمت الحكومة بتشريع لتعديل القانون، في ضوء ما أرجعته إلى تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

زيادة رسوم استخراج جواز السفر

ويرغب كثيرون ممن يقدمون على استخراج جواز السفر، في التعرف على تكلفة وأسعار استخراج جواز السفر الأساسية، التي تأتي بخلاف الرسوم التي تفرضها أي قوانين أخرى.

أسعار استخراج جواز السفر

ويكون على الراغبين في استخراج جواز السفر دفع 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القيمة من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.

سعر استخراج جواز السفر عادي ومستعجل

وجاءت أسعار استخراج جواز السفر بعد الزيادة، كالتالي:

- بلغت أسعار استخراج جواز السفر العادي 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

- بلغت أسعار استخراج جواز السفر المستعجل 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

زيادة أسعار استخراج جواز السفر

تجدر الإشارة إلى أن زيادة سعر رسوم جواز السفر، جاء من منطلق رغبة الحكومة في الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

كما جاءت زيادة سعر استخراج جواز السفر، في ظل تقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.

طريقة استخراج جواز سفر

وللراغبين في استخراج جواز سفر، هناك العديد من المستندات التي يتم تقديمها، وتتمثل في عدة مستندات على رأسها صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، و4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4× 6 وصورة من المؤهل الدراسي ما لم يكن مثبت بالبطاقة الشخصية، وموقف التجنيد للذكور.

زفيما يخص الراغبين في الحصول على جواز سفر مميكن، فعليه الذهاب إلى قسم الجوازات وسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب ثم بعد ذلك تقديم الأوراق المطلوبة من جانب قسم الجوازات لمراجعتها وحساب الرسوم ودفعها ومن ثم استلام إيصال لاستلام جواز السفر.