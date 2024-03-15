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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسرع طريقة.. رسوم استخراج جواز السفر| تفاصيل

جواز السفر
جواز السفر

يعد جواز السفر من بين المستندات المهمة التى يحتاجها المواطنين كثيروا السفر وتسهيلا على المسافر أو الراغب فى تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر  المميكن والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول  لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات.

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الحد الأقصى 1000 جنيه.. قيمة رسوم جواز السفر بعد التصديق على الزيادة

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تعديل زيادة رسوم جواز السفر| تعرف على الأسعار الجديدة .. وهذه الأوراق المطلوبة


رسوم استخراج استخراج جواز السفر

وكان وافق مجلس النواب فى وقت سابق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الذي نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر القانون الآتى نص:


يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتى: مادة (8/ فقرة أولى) يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة

- يلزم علي المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

- يقوم بعدها بسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.


المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر 


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز السفر والتي تتضمن مايلي :- 
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

- تقديم  4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

- تتضمن المستندات المطلوبة مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

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بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف أسباب زيادة رسوم جواز السفر بالقانون

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بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر| تفاصيل


تكلفة استخراج جواز السفر

- تبلغ تكلفة جواز السفر العادي 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

-  تكلفة جواز سفر مستعجل 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

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