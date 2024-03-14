تعديل زيادة رسوم جواز السفر| تعرف على الأسعار الجديدة .. وهذه الأوراق المطلوبة

يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم استخراج جواز السفر الجديدة، بعد تصدّيق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بحسب ما جاء بالجريدة الرسمية، وعقب إصدار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أيضا اليوم قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

تعديل رسوم جواز السفر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية بالتصديق.

ووافق مجلس النواب، في نهاية فبراير الماضي، على تعديل قانون جوازات السفر، وذلك بشكل نهائى.

ويستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء التعديل في الفقرة الأولى من المادة 8 والتي جاء نصها كالتالي: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

رسم استخراج جوازات السفر في القانون القديم 250 جنيها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة على جوازات السفر في قوانين أخرى.

واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.

وأشار النائب، إلى أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأوضح النائب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

إصدار جواز السفر في 2024

أسعار إصدار جواز السفر في 2024:

1- جواز السفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

2- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

تتضمن الأوراق المطلوبة من الشخص الراغب في استخراج جواز السفر لأول مرة، ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل، لـ استخراج جواز السفر.

لـ استخراج جواز السفر، توافر 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد، حتى يتمكن الشخص من استخراج جواز السفر.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل، وهى إحدى الأوراق الأساسية لـ استخراج جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024:

1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة، لـ استخراج جواز السفر.

2- لـ استخراج جواز السفر مستعجل، يجب سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم جواز السفر المستعجل.

4- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.