ضوابط استخراج جواز السفر بعد زيادة رسومه

شهد يوم أمس تصدّيق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

استهدف القانون تغيير قيمة رسوم زواج السفر لتكون 1000 جنيه بدلا من 250 جنيها التي نص عليها القانون الحالي.

وحدد القانون ضوابط استخراج جواز السفر حيث نص على أن تضاعف رسوم استخراجه في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون.

ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آلياً.