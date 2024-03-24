من غير مجهود.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

يحتاج الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج جواز سفر الأطفال خاصة المقبلين علي السفر حيث يحتاج استخراج جواز السفر لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة .

الأوراق المطلوبة المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

هناك مجموعة من المستندات التي يجب علي المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر لأطفاله إحضارها والتي تتضمن مايلي:-

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب، على أن تكون سارية، مع الاطلاع على الأصل.

- يتم إحضار أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل الراغب في السفر.

- يتم إحضار صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء 4×6.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال



وتتضمن الخطوات المطلوبة من أجل استخراج جواز سفر للطفل مايلي :-

- يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المخصص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بالجواز السفر المميكن، مع العلم أنها تصرف مجانًا.

- فى هذه الخطوة يتم كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل، كذلك كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود الطفل داخل مصر.

- يليها التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

- في هذه الخطوة يتم سداد الرسوم المطلوبة لـ استخراج جواز سفر للأطفال والحصول على الإيصال.

- يتم فى هذه استلام الأب جواز السفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.

شروط استخراج جواز السفر للاطفال

- يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن «6 إلى 10» يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- في سن التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.