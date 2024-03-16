بعد زيادة تكلفته لـ 1000 جنيه.. خطوات استخراج جواز سفر مميكن

يشغل بال كثير من المواطنين معرفة تفاصيل خطوات استخراج جواز سفر لا سيما بعدما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة في وقت سابق ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر،برفع رسومه إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيها، ويعد جواز السفر المصري 2024 الوثيقة الأولى التي يبحث عنها الراغبون في السفر للخارج، لذلك يسعى طالب الخدمة إلى استخراج جواز سفر وإتمام كافة الأوراق تمهيدا لحجز تذكرة الطيران والسفر للدولة التي من المقرر الذهاب إليها،

ويستعرض صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر 2024م:

1. - بطاقة رقم قومي سارية

2. - شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عاما

3. - أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة

4. - 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة

5. - شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية بالنسبة للطلاب

6. - شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة للذكور

7. - قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات إسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجة

8. - أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر مميكن2024

- الذهاب إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة

1. - كتابة البيانات بخط مقدم الطلب وسحب نموذج 29 جوازات

2. - تقديم اوراق استخراج جواز السفر المطلوبة

3. - دفه رسوم استخراج جواز السفر 2023

4. - استلام الإيصال لإستلام جواز السفر به

زيادة رسوم جواز السفر حتى 1000 جنيه:

جاءت التعديلات على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، في نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه بالآتى:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

يشار إلى أن، تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.