أسعار المنازل الجديدة بالصين تواصل الانخفاض للشهر الثامن على التوالي

تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين ، بما يعزز الدعوات نحو تقديم المزيد من دعم السياسات لتعزيز الطلب.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني قادت المدن الكبرى بما في ذلك قوانتشو وبكين وشنجن التراجع بنحو 0.3% على أساس شهري في أسعار المنازل، على الرغم من الخفض القياسي لمعدل الرهن العقاري الشهري الماضي. وتتطابق تلك الوتيرة تقريباً مع المسجلة في يناير كانون الثاني.

وعلى أساس سنوي، فكانت وتيرة التراجع أعمق بنحو 1.4% وهي أكبر وتيرة انخفاض في 13 شهراً.

وانخفضت أسعار المنازل غير الجديدة في نفس الفئة من المدن بنحو 0.8% الشهر الماضي وعلى أساس شهري، مقارنة بالانخفاض بنسبة 0.6% في يناير كانون الثاني.

وشهدت مدن مقاطعات رئيسية أخرى تراجعات بنسب أكبر، إذ لا يزال الطلب ضعيفاً وسط تراجع النشاط الاقتصادي.

وانخفضت أسعار المنازل في 59 مدينة الشهر الماضي، ارتفاعاً من 56 مدينة في الشهر الأول من 2024.

ونالت الهزيمة في قطاع العقارات الصيني من الاقتصاد منذ أن تبنت الحكومة سياسات في 2021 تهدف إلى خفض الإفراط في الاقتراض من قبل المطورين.

ولم تقدم السلطات حتى الآن تحفيزات ضخمة لدعم المطورين لكنها اتخذت بدلاً من ذلك خطوات تدريجية لإنعاش القطاع ولكن بتأثير محدود.