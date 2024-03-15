انخفاض أسعار الذهب اليوم .. مش هتصدق عيار 21 بكام |فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وفي كل محال الصاغة.

سجّل سعر الذهب عالميًا 2170 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال محمد فريد ، أحد تجار الذهب: إن أسعار الذهب انخفضت خلال الفترة السابقة؛ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار، وانخفض جرام الذهب بنسبة كبيرة الآن؛ بسبب استقرار سعر صرف الدولار.

وأضاف: عيار 24 يسجل 3394 جنيها، وعيار 21 يسجل 2970 جنيها، اما عيار 18 يسجل 2546 جنيها والجنيه الذهب 23760 جنيها.

الجدير بالذكر انه عاد سعر أونصة الذهب عالميا إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم الجمعة بعد الانخفاض الذي سجله أمس بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرار البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، ليستمر التذبذب في أداء الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.



ارتفع سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.3% ليسجل اعلى مستوى عند 2170 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2162 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2168 دولار للأونصة.



انخفض الذهب أمس بنسبة 0.6% وسجل أدنى مستوى عند 2152 دولار للأونصة قبل أن يرتد لأعلى ويغلق عند المستوى 2162 دولار، ويتجه الذهب إلى تسجيل انخفض أسبوعي بنسبة 0.5% حتى الآن وهو الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاث أسابيع متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.



انخفاض الذهب أمس جاء بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة.

