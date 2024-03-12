رسوم استخراج جواز سفر 2024 .. الأوراق وطرق الحصول عليه

كيفية استخراج جواز سفر 2024 ، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

اوراق استخراج جواز سفر 2024

صورة البطاقة شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6 وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش سارية غير منتهية المدة، وصورة منها.

في حال الحاجه الي اثبات اي بيانات اخري علي الباسبور يجب اثباتها في بطاقة الرقم القومي اولا.

حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 950 جنيهاً للعادي بانتظار 8 ايام، او 1010 جنية للمستعجل بعد يومين انتظار، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه .

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2024