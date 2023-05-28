كيفيه استخراج جواز سفر 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر عن خطوات استخراج جواز سفر (إلكتروني - أونلاين)، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

رسوم استخراج جواز سفر 2023

ورسوم استخراج جواز سفر حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

وبالنسبة لتكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة 500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ.

كيفية استخراج جواز سفر2023

كيفيه استخراج جواز سفر

خطوات استخراج جواز سفر من الموبيل بسيطة جدا

باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت

ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

استكمال الإجراءات بإدخال البيانات رفع المستندات المطلوبة التسجيل علي الموقع إنشاء حساب جديد وكلمة سر بدء ملء البيانات المطلوبة إدخال الرقم القومي صورة البطاقة شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6 وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب. بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر. ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.









استخراج الباسبور المصري

جواز سفر مصري 2023

ويتيح الباسبور المصري الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة، أو الحصول علي تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.