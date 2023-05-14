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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال

جواز سفر
جواز سفر

يحتاج الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج جواز سفر الأطفال خاصة المقبلين علي السفر حيث يحتاج استخراج جواز السفر لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة .

الأوراق المطلوبة المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وهناك مجموعة من المستندات التي يجب علي المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر لأطفاله إحضارها والتي تتضمن مايلي:-

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3 مستندات رئيسية.. خطوات استخراج جواز سفر الأطفال

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- تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال تقدم أصل وصورة شهادة ميلاد رقم قومي، للأطفال أقل من 15 سنة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

- وتتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للاطفال أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للأب.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين

وتوفر الحكومة إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل اونلاين بطريقة سهلة وبسيطة وتشمل مايلي :- 


- تشمل تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين بالدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-اما فى تلك الخطوة ضمن خطوات استخراج جواز سفر الأطفال  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

-فى هذه الخطوة سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

-ثم القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سيطلب منك فى هذه الخطوة تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

- ثم يتم سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

-  بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

-  تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

-وبالنسبة  للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

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بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

- تقديم شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- أما الإناث يطلب تقديم قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

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