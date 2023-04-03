بتوجيه رئاسي.. مفاجأة حول استرداد جواز سفر الرئيس السادات الدبلوماسي

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل استرداد جواز سفر الرئيس الراحل، محمد أنور السادات؛ بعدما ترددت أنباء عن عرضه في مزاد علني لبيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه أجهزة الدولة، بالتحرك السريع من أجل استرداد جواز السفر مرة أخرى.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، أن جواز السفر تم استعادته منذ أسبوع، وتم الإعلان عن استرداده تزامنًا مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة على دورها في استعادة جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات.

وأوضح الدكتور أحمد زايد، أن جميع المقتنيات الموجودة داخل مكتبة الإسكندرية، يتم حفظها بطرقة آمنة، لافتًا إلى أن الرئيس السادات له مقتنيات أخرى بالمكتبة، تم وضعها إلى جوار جواز سفره الدبلوماسي ومتحف بطل الحرب والسلام من أكثر الأماكن التي تشهد إقبال على الزيارة بمكتبة الإسكندرية.