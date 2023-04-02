أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن عودة سوريا للجامعة العربية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة وعاجلة عن عودة سوريا للجامعة العربية، قائلا: "التحركات التي تهدف لحضور سوريا اجتماع جامعة الدول العربية، المقبل؛ والذي من المقر انعقاده في المملكة العربية السعودية.

وأوضح خلال برنامج علي مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك أنباء وتحركات عن إمكانية توجيه دعوة لرئيس السوري، بشار الأسد؛ لحضور اجتماع جامعة الدول العربية المقبل في السعودية.

ولفت موسى، إلى أن هناك توجه لدعم عربي كبير لسوريا؛ وحينما حدث تصويتًا على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011؛ لم يحظ هذا القرار بالإجماع، آنذاك.