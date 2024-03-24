خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

يهتم الكثير بمعرفة خطوات استخراج جواز سفر للأطفال حيث يرافق كثير من المواطنين ابنائهم عند السفر خارج البلاد سواء للعمل أو للتنزه .

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2024

صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب، على أن تكون سارية، مع الاطلاع على الأصل.

- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل الراغب في السفر.

- صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء 4×6.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2024

- يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المخصص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بالجواز السفر المميكن، مع العلم أنها تصرف مجانًا.

- كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل، كذلك كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود الطفل داخل مصر.

- التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

- سداد الرسوم المطلوبة لـ استخراج جواز سفر للأطفال والحصول على الإيصال.

- استلام الأب جواز السفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.

هل يجب حضور الأطفال عند استخراج جواز السفر من العباسية؟.

يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن (6 إلى 10) يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل بشرط أن يكون مدون عليها الرقم القومي للأب.

- في سن التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

- يقوم الأب باستيفاء البيانات الخاصة بولي الأمر والطفل في الاستمارة.

- يقوم ولي الأمر بكتابة اقرار بوجود طفل داخل مصر

- التوجه إلي المكتب المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور، والحصول على إيصال بقيمة رسوم استخراج جواز السفر.

- يقوم بتسليم الاستمارة وايصال السداد والأوراق المطلوبة الى الموظف المختص الذي يقوم بالتاكد من سير جميع الخطوات السابقة، ويسلم الأب كعب الاستمارة.

وفي الموعد المحدد، يذهب الأب لاستلام جواز السفر الطفل.

يذكر أنّ جواز السفر يكون صالحا لمدة 7 سنوات من تاريخ الإصدار لجميع دول العالم، ما لم يذكر خلاف ذلك.