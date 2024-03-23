رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 13 رمضان، تراجعا استمرارا لموجة الهبوط ليقترب بقوة من 46 جنيها لأول مرة في البنك الأهلي المصري، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، محققا تراجعا يزيد على 4 جنيهات كاملة من أعلى سعر يوم 6 مارس، وسط توقف كامل للسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ونجح المركزي في القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من خلال تحرير صعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

يوم 6 مارس الجاري تحديدا قفز السعر إلى نحو 50.58 جنيه ،على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود للجنيه المصري، بالتزامن مع اعلان الحكومة ارتفع التخلي عند الدولار للبنوك والصرافة مع تراجع الطلب على الأخضر بعد توافره.

وبعد إعلان المركزي تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ارتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر ، قبل ان يهبط تدريجيا ليفقد الدولار نحو يزيد على 4 جنيهات.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 46.60 جنيه للشراء.

1 دولار = 46.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 46.62 جنيه للشراء.

1 دولار= 46.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 46.7 جنيه للشراء.

1 دولار = 46.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 46.6 جنيه للشراء.

1 دولار= 46.7 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يزيد البحث يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.

الدولار

40 جنيها

بحسب مجموعة من الخبراء، يرجع الفضل الأساسي لتراجع سعر الدولار يرجع إلى آلية السعر المرن، التي ينتهجها البنك المركزي مؤخرا، والتي أدت لتحقيق نجاح كبير، وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها وسط توقعات باستمرار هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب توقعاته.

ونشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري.