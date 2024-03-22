سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 22 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.72 جنيه للبيع، و46.62 جنيه للشراء.



سعر اليورو



سعر اليورو 51.01 جنيه للبيع، و50.88 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.65 جنيه للبيع، و59.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.45 جنيه للبيع، و12.43 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 152.03 جنيه للبيع، و 151.65 جنيه للشراء.