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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع بينما واصل الدولار تراجعه في البنوك ليسجل في المتوسط 46.70 جنيه .

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة  22 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

 

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 46.62 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع مقابل 47.37 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 65 قرشا.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي اليوم إلى 50.84 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو59.43 جنيه للشراء و59.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 52.03 جنيه للشراء 52.94 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 46.60 جنيه للشراء و46.70 جنيه للبيع مقابل 47.35 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 65 قرشا.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.37 جنيه للشراء و51.60 للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 60.13 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  53.37 جنيه للشراء 53.68 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

سجل  سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي  نحو 46.60 جنيه للشراء و46.74 جنيه للبيع مقارنة 47.32 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 58 قرشا.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى50.59 جنيه للشراء و 51.05 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.49 جنيه للشراء و59.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.20 جنيه للشراء 52.38 جنيه للبيع.

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