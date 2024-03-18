لعمل جواز سفر.. كيفية استخراج شهادة الجيش

استخراج شهادة الجيش 2024.. يبحث عدد كبير من الشباب الذين أنهوا خدمتهم العسكرية التي تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات، لاستخراج شهادة الجيش ، لاستخدامها في التقديم إلى الوظائف المختلفة، أو للحصول على تصريح سفر إلى الخارج، وعمل جواز سفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

خطوات تجديد شهادة الجيش

يمكن تجديد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، عبر إرسال طلب تجديد شهادة الجيش الإلكترونية من خلال موقع “إدارة السجلات العسكرية"، بالدخول بالبيانات الأساسية لمقدم الطلب، ورفع المرفقات المطلوبة لاستكمال استخراج الخدمة.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

حددت إدارة السجلات العسكرية، المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وجاءت كالتالي:

نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، لم يمض على تاريخ إصداره 7 أيام.

بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش

استخراج شهادة الجيش

يقدم موقع صدي البلد الاخباري، كيفية استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية، شهادة الجيش، أو عمل بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والأوراق المطلوبة، لمؤدي الخدمة العسكرية أو الحاصلين على الإعفاء بمختلف أسبابها.

خطوات استخراج شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش