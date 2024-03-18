لعمل جواز سفر.. كيفية استخراج شهادة الجيش

استخراج شهادة الجيش 2024.. يبحث عدد كبير من الشباب الذين أنهوا خدمتهم العسكرية التي تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات، لاستخراج شهادة الجيش ، لاستخدامها في التقديم إلى الوظائف المختلفة، أو للحصول على تصريح سفر إلى الخارج، وعمل جواز سفر.
خطوات تجديد شهادة الجيش
يمكن تجديد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، عبر إرسال طلب تجديد شهادة الجيش الإلكترونية من خلال موقع “إدارة السجلات العسكرية"، بالدخول بالبيانات الأساسية لمقدم الطلب، ورفع المرفقات المطلوبة لاستكمال استخراج الخدمة.
المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش
حددت إدارة السجلات العسكرية، المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وجاءت كالتالي:
- نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، لم يمض على تاريخ إصداره 7 أيام.
- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
استخراج شهادة الجيش
يقدم موقع صدي البلد الاخباري، كيفية استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية، شهادة الجيش، أو عمل بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والأوراق المطلوبة، لمؤدي الخدمة العسكرية أو الحاصلين على الإعفاء بمختلف أسبابها.
خطوات استخراج شهادة الجيش
- الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
- هيئة التنظيم والإدارة.
- إدارة التجنيد والتعبئة.
- يتم الضغط على تسجيل البيانات.
- الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.
- يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.
- يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء.
- باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).
- يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.
- الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنية).
- حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.