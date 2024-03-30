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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر .. ما هي رسوم استخراج جواز السفر الجديدة

جواز سفر
جواز سفر

يعد  جواز السفر من بين المستندات المهمة التى يحتاجها المواطنين كثيروا السفر وتسهيلا على المسافر أو الراغب فى تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر  المميكن والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول  لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات.

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وأنت في بيتك.. استخرج جواز سفر من الموبايل

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خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت


رسوم استخراج استخراج جواز السفر

وجاء نص تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 بالآتي: «تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».

زيادة رسوم استخراج جواز السفر


ووفق تعديل رسوم الحصول على جواز السفر،  تم ورفع قيمته من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

المستندات المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة

- تتضمن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
 

- كما تشمل المستندات المطلوبة العدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
 

- تتضمن الأوراق تقديم مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.


- تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل


وتوفر الحكومة للمواطنين إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- تتضمن أولي الخطوات  التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

- يليها  سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

- كما تشمل الخطوات تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

- واخيرا  استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.

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من غير مجهود.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

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ضوابط استخراج جواز السفر بعد زيادة رسومه

رسوم إصدار جواز السفر الجديدة 

وتبلغ قيمة رسوم إصدار جواز السفر  ما يلي :-

- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

- جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

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