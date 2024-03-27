وأنت في بيتك.. استخرج جواز سفر من الموبايل

وفرت الدولة كثيرا من الخدمات الإلكترونية تيسيراً على مواطنيها من الذهاب إلى المقار الحكومية والجهات التي تحتاج إلى وقت ومجهود، وفي إطار اتجاه الدولة نحو رقمنة العمل فقد سهلت الدولة استخراج بعض المستندات المهمة مثل جواز السفر، بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن عن طريق الموبايل.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

1. الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

2. استكمال الإجراءات بإدخال البيانات

3. رفع المستندات المطلوبة

4. التسجيل علي الموقع

5. إنشاء حساب جديد وكلمة سر

6. بدء ملء البيانات المطلوبة

7. إدخال الرقم القومي

8. صورة البطاقة

9. شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً

10. إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6

11. وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها

12. شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

13. بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

14. ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر 2024

يرغب المواطنون في معرفة خطوات جواز سفر إلكتروني، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

رسوم استخراج جواز سفر 2024

حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة 500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ.

كيفية استخراج جواز سفر مصري 2024

باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.

ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.