عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت في بيتك.. استخرج جواز سفر من الموبايل

صدى البلد

وفرت الدولة كثيرا من الخدمات الإلكترونية تيسيراً على مواطنيها من الذهاب إلى المقار الحكومية والجهات التي تحتاج إلى وقت ومجهود، وفي إطار اتجاه الدولة نحو رقمنة العمل فقد سهلت الدولة استخراج بعض المستندات المهمة مثل جواز السفر، بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن عن طريق الموبايل. 

 

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024 

txt

هبوط مفاجئ فى أسعار اللحوم والسلع بمنافذ الزراعة.. اعرف التفاصيل

txt

برلمانية: تراجع أسعار اللحوم بالأسواق نتيجة الإفراجات الجمركية عن البضائع

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

1.       الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

2.       استكمال الإجراءات بإدخال البيانات 

3.       رفع المستندات المطلوبة

4.        التسجيل علي الموقع

5.       إنشاء حساب جديد وكلمة سر

6.       بدء ملء البيانات المطلوبة

7.       إدخال الرقم القومي

8.       صورة البطاقة

9.       شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً

10.     إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6

11.     وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها

12.     شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

13.     بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

14.     ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

 

خطوات استخراج جواز سفر 2024 

يرغب المواطنون في معرفة  خطوات جواز سفر إلكتروني، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

رسوم استخراج جواز سفر  2024 

 حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

 تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة  500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ. 

 

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2024 

باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.

ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

 

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024 كيفية استخراج جواز سفر مصري 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية في قطاع غزة| صور

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ترشيحاتنا

إيه حكم المدير الذى يرقي الناس بمزاجه؟.. علي جمعة: هيحاسب أمام الله

إيه حكم الشخص العصفورة فى العمل؟.. وعلي جمعة: آثم وربنا يكره هذا الفعل

مترو الانفاق ينفي حدوث إنفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول

هجوم عنيف على الجيش السوري وقت الإفطار.. ومصدر عسكري يكشف التفاصيل

معهد الفلك: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

غزوة بدر الكبرى.. أولى معارك الإسلام.. شهدت معجزة نزول الملائكة للقتال مع المسلمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة

كيف أثر خسوف القمر على برجك.. حقائق أم خرافات

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ