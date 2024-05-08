مورينيو أم زيدان..ناقد رياضي ألماني يرشح اسم مدرب بايرن ميونيخ خلفا لتوخيل

قال ديتمار هامان، أحد كبار نقاد كرة القدم في ألمانيا، إنه يتعين على بايرن ميونيخ أن يستهدف التعاقد مع خوسيه مورينيو، أو زين الدين زيدان، الفائزين بدوري الأبطال، بعد أن تعثر بحثه عن مدرب جديد.

ورفض تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، ويوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، ورالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، فرصة خلافة توماس توخيل في تدريب بايرن، كما رفض مرشحون آخرون مثل روجر شمديت، مدرب بنفيكا، وسيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت الأمر.

ودائما ما يقوم بايرن بتعيين مدربين يتحدثون اللغة الألمانية منذ إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2017 وسط مخاوف من التواصل، ولكن هامان قال إن الوقت حان لترك تلك الخطة والبحث عن أفضل المدربين المتاحين.

وقال هامان لموقع «ران دي»: «زيدان يعلم القليل من اللغة الإنجليزية. بالنسبة لي لا يوجد أشياء مثل جيد وسيئ في كرة القدم، هناك فقط ناجح وغير ناجح. وزيدان مثال على النجاح في كرة القدم. أثبت هذا في ريال مدريد».

وتوج زيدان، الفائز بكأس العالم 1998 كلاعب، بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدير فني مع ريال مدريد.

ومن وجهة نظر هامان يتناسب مورينيو، الذي توج بدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، مع بايرن، رغم إقالته من تدريب ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما في آخر خمسة فرق تولى تدريبها.

وأوضح هامان، لاعب ليفربول السابق: «ربما يلعب مورينيو بشكل دفاعي أكثر، ولكنني عاصرته عندما كنت ألعب في إنجلترا. تغنى به لاعبو تشيلسي، ومعظمهم على تواصل معه حتى اليوم. وكان ناجحا بشكل لا يصدق».

وأردف: «على الأرجح سيكون بايرن فرصة له لتدريب فريق مرة أخرى، يمكن معه الفوز بدوري أبطال أوروبا»