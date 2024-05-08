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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر .. إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس بشكل غير متوقع ، نتيجة استقرار سعر الصرف الدولار ، وبالتالي أصبح هناك إقبالا على شراء الطرازات بالسوق المصري بمختلف فئاتها ومن ضمنها بيجو 2008 موديل 2024 .

يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف فئات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري يشهد خلال هذه الفترة حالة من الاقبال علي الشراء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

يقدم الصانع الياباني بالسوق المصري للسيارات الكثير من الفئات أبرزها تويوتا، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بعد تراجع أسعار السيارات بسبب استقرار سعر الدولار.

مع بداية فصل الصيف يجب أن يهتم ملاك السيارات بجميع أجزاء السيارة ، بالإضافة إلي عمل فحص شامل على إطارات السيارة لأنها من أهم المكونات التي يمكن أن يغفل عنها أصحاب السيارات، لأنها هي عامل السلامة الأول علي الطرق السريعة .

أعلنت شركة رولزرويس عن طرازها الجديد رولزرويس كولينان موديل 2025 ، وتنتمي كولينان  لفئة السيارات الـ SUV الفاخرة متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم جديد وعصري .

بيجو 2008 سوزوكي اسبريسو 2024 تويوتا كورولا 2024 رولزرويس كولينان 2025 تويوتا أجزاء السيارة

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