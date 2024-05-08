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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

سوزوكى اسبريسو 2024
سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف فئات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري يشهد خلال هذه الفترة حالة من الاقبال علي الشراء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

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- محرك سوزوكى اسبريسو الهاتشباك :

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

زودت سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 بمحرك سعه 1000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 90 نيوتن/متر ، وخزان وقود سعه 27 لتر ، وتنتج قوة 67 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية، ويصل عزم دورانها الي 90 نيوتن/متر .

- مواصفات سوزوكى اسبريسو موديل 2024 :

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

تحتوي سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومدخل USB، وبلوتوث، وراديو ، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وتكييف، وريموت كنترول، وباور ستيرنج .

- أسعار سوزوكى اسبريسو  موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

تباع سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة ويصل سعرها بدون زيادات إلى 549 ألف جنيه .

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