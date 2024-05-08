يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف فئات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري يشهد خلال هذه الفترة حالة من الاقبال علي الشراء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

- محرك سوزوكى اسبريسو الهاتشباك :

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

زودت سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 بمحرك سعه 1000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 90 نيوتن/متر ، وخزان وقود سعه 27 لتر ، وتنتج قوة 67 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية، ويصل عزم دورانها الي 90 نيوتن/متر .

- مواصفات سوزوكى اسبريسو موديل 2024 :

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

تحتوي سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومدخل USB، وبلوتوث، وراديو ، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وتكييف، وريموت كنترول، وباور ستيرنج .

- أسعار سوزوكى اسبريسو موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

سوزوكى اسبريسو 2024 أرخص هاتشباك في مصر

تباع سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة ويصل سعرها بدون زيادات إلى 549 ألف جنيه .