الدفاع السعودية تعلن إسقاط صاروخ كروز دون خسائر

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، نجاح قواتها في اعتراض وتدمير صاروخ من نوع "كروز" خلال الساعات الماضية، دون تسجيل أي خسائر تذكر.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية البحرينية بتفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب موقع آمن.

كما أكدت أن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع حريق اندلع نتيجة استهداف إحدى المنشآت، يُشتبه في أنه ناجم عن هجوم إيراني.

من جهتها، أوضحت هيئة الطوارئ في الإمارات أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لتهديد صاروخي محتمل، في إطار إجراءات احترازية لحماية الأجواء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء تعرض محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية ملحوظة دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على الأمن والاستقرار الإقليمي.