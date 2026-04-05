فرحة من القلب .. ليلى علوي تُهنئ عمرو أديب ولميس الحديدي بخطوبة نجلهما «نور» | صور

وجّهت الفنانة ليلى علوى، رسالة لعمرو أديب ولميس الحديدي، بعد الاحتفال بخطوبة نجلهما نور الجمعة الماضية وسط أجواء عائلية مميزة.

ونشرت ليلى علوى مجموعة صور من حفل الخطوبة عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "ألف ألف مبروك لأحلى عرسان، ومبروك للميس وعمرو، فرحة جميلة من القلب للقلب وربنا يتمم لكم على خير ويسعدكم العمر كله".

وشهدت المناسبة حضور عدد من نجوم الإعلام والفن، من بينهم عماد أديب، عادل أديب، هالة سرحان، منال سلامة، ليلى علوي، وإلهام شاهين، في أجواء اتسمت بالود والقرب.

كما لفتت إلى الأجواء الغنائية خلال الحفل، حيث أحيا المناسبة الفنان هشام عباس، الذي أضفى لمسة خاصة على الحدث، بمشاركة الحضور فرحتهم في ليلة وصفتها بأنها مزيج من الذكريات والمشاعر الصادقة.

