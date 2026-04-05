ترامب: لدينا أفضل جيش وأكثرها احترافية وفتكا في تاريخ العالم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال يسعدني إبلاغكم أن الضابط الذي تم إنقاذه أصبح الآن بأمان وسلام.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأقوى الأسلحة في العالم لاستعادته.

وأوضح أن هذه المرة الأولى في تاريخ الجيش التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين كل على حدة في عمق أراضي العدو.



وتابع:" لن نتخلى أبدا عن أي جندي أمريكي، وأنقذنا الطيار في جبال إيران الوعرة، ونثبت مرة أخرى تفوقنا الجوي الساحق في الأجواء الإيرانية، ولدينا أفضل جيش وأكثرهم احترافية وفتكا في تاريخ العالم".