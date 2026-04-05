الإسماعيلي في مهمة الهروب من القاع أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش في مواجهة مرتقبة، تقام في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب، حيث يتذيل المجموعة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ساعيًا للخروج من دائرة الخطر والهروب من شبح الهبوط.

في المقابل، يسعى طلائع الجيش لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، ويطمح في تعزيز موقعه والابتعاد بشكل أكبر عن مناطق الهبوط.

طاقم التحكيم

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، طاقم تحكيم المباراة، حيث يدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد عبد الغني مساعد أول ومحمد القاضي مساعد ثانٍ، فيما تتولى شاهندا المغربي مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد خالد جمال الغندور حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، وتعاونه نهلة علي كمساعد لتقنية الفيديو.

تعادلات تسيطر على انطلاق الجولة

وشهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية لمجموعة تفادي الهبوط سيطرة التعادل، حيث تعادل فاركو مع غزل المحلة بنتيجة 1-1، كما انتهت مواجهة الجونة أمام الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، وهي نفس النتيجة التي حسمت لقاء مودرن سبورت مع وادي دجلة.