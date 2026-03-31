النجوم: شكوى الإسماعيلي إجراء روتيني.. ولن يحصل على الرخصة الإفريقية إلا بعد السداد

كشفت الشؤون القانونية لنادي النجوم، عن تفاصيل شكوى النادي الإسماعيلي، بسبب حق رعاية بيع اللاعب إبراهيم حسن للزمالك.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور"، إن الاتحاد الإفريقي يطلب من الأندية التي لديها مستحقات للأندية من أجل منحهم الرخصة الإفريقية.

وأكد، الكاف يطلب من الأندية التي تشارك في الدوري الممتاز تسوية مديونتها قبل ٣١ مارس من أجل منحها الرخصة الإفريقية للمشاركة في الدوري الممتاز.

وتابع، أرسلنا للكاف أن لدينا مديونية ضد نادي الإسماعيلي بشأن صفقة انتقال إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك مقابل ٣١ مليون وكان لدينا ٥٠٪؜ نسبة إعادة بيع ولم تسدد حتى الآن وحصّلنا على الحكم من كل الجهات المختصة بحقنا في القضية وبالفعل نجحنا في الحصول على الحكم.

وشدد، ما حدث هو إجراء روتيني من أجل الحصول على حقوقنا المالية المتأخرة لدى نادي الإسماعيلي، والكاف سيمنح النادي مهلة حتى ٣١ مايو المقبل لتسديد المديونية وحال لم يسدد النادي لن يمنحه الكاف الرخصة للمشاركة في الدوري الممتاز.