تطييب رفات الشهيد "أبي سيفين" مرقوريوس بطموه

طيّب صاحبا النيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل "المعترف" بجبل القلمون والأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه رفات الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبي سيفين"، وذلك بمناسبة تذكار نقل أعضاء الشهيد إلى كنيسته بمصر القديمة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٩ بؤونة.

حيث صلى نيافتهما القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح بدير الشهيد "أبي سيفين" الأثري في طموه، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وترجع نشأة دير الشهيد أبي سيفين إلى القرن الخامس الميلادي حيث نمت الرهبنة به على يد القديس الأنبا ببنودة.