شبه آيفون والسعر مفاجأة.. ZTE تخطف الأنظار بهواتفها الجديدة

كشفت شركة ZTE الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن تشكيلة Axon 60 الرائدة، والتي تأتي مع مواصفات قوية وقدرات تصوير مميزة تجعلهما من بين أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد.

سعر ومواصفات سلسلة ZTE Axon 60



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت العلامة التجارية عن عضوين آخرين في السلسلة، ينطلقا تحت اسم Axon 60 وAxon 60 Lite، تدعم هذه الهواتف شبكات الجيل الرابع 4G، وتباع بأسعار معقولة، وزودتها ZTE، بمعالجات "يونيسوك" وكاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطاريات ذات سعة كبيرة تأتي جميعها داخل تصميم مميز يشبه هواتف آيفون.

وبالنسبة لمواصفاتهما، يتميز هاتف ZTE Axon 60، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، بدقة FHD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل، بينما حصل شقيقه Axon 60 Lite، على شاشة مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز.

ZTE Axon 60

ويتميز كل من Axon 60 و60 Lite بميزة ZTE Live Island التي تعرض الإشعارات والتذكيرات والأنشطة حول الكاميرا الأمامية على غرار خاصية الجزيرة الديناميكية بهواتف آيفون من آبل.

ZTE Axon 60 Lite

ويعمل هاتف Axon 60، بواسطة معالج Unisoc T616 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وتخزين داخلى بسعة 256 جيجابايت، بينما يتم تشغيل هاتف هاتف Axon 60 Lite بمعالج من نوع Unisoc T606 مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت.

ZTE Axon 60

ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، حيث يحصل هاتف Axon 60 على كاميرا ماكرو ثانية بدقة 2 ميجابكسل ومساعد عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما حصل Axon 60 Lite على مساعد عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا AI، ويتمتع كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لطراز Axon 60، بينما يستخدم إصدار Lite كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

ZTE Axon 60 Lite

ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق، ويجلبان بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 22.5 وات، كما أنها يأتيان مع مقابس سماعات الرأس وBluetooth 5.2 ودعم WiFi مزدوج النطاق.

ويتوفر هاتف ZTE Axon 60 باللون الذهبي والأرجواني والأسود، مقابل سعر 219 دولار (أي ما يعادل 10.418 جنيها مصريا)، فيما يتوفر Axon 60 Lite باللون الأرجواني والذهبي والأزرق ويتم بيعه في المكسيك مقابل سعر 177 دولار (أي ما يعادل 8.420 جنيها مصريا).