ببطارية كبيرة ومواصفات منافسة.. ZTE تطلق موبايل أندرويد بسعر رخيص

كشفت شركة ZTE الصينية، عن هاتفها الأحدث ضمن الفئة الاقتصادية يطلق عليه اسم Yuanhang 41S، والذي يتضمن مواصفات ممتازة بسعر رخيص.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف ZTE Yuanhang 41S، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، توفر هذه الشاشة الوضع المظلم ووضع حماية العين ووضع القراءة أيضا.

سعر ومواصفات هاتف ZTE Yuanhang 41S

ويعمل هاتف ZTE Yuanhang 41S، بمعالج ثماني النواة من نوع UNISOC T760، والمطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف ZTE Yuanhang 41S، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف ZTE Yuanhang 41S، بكاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويتوفر هاتف ZTE Yuanhang 41S، في الصين مقابل سعر يبدأ من 152 دولارا (أي ما يعادل 7.000 جنيه مصري) للإصدار بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.