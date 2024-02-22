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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقهر سامسونج.. ZTE تطلق أرخص هاتف قابل للطي في العالم

Libero Flip
Libero Flip

كشفت شركة ZTE الصينية، عن هاتفها الجديد Libero Flip، وهو أول هاتف 5G قابل للطي رأسيا للعلامة التجارية، الذي يأتي كمنافس وبديلا أرخص سعرا لهواتف Galaxy Z Flip من سامسونج.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ZTE Libero Flip الجديد، بسعر رخيص جدا مقارنة بهواتف سامسونج القابلة للطي بتصميم صدفي، حيث حددت الشركة الصينية سعره بحوالي 420 دولار (أي ما يعادل 12.975 جنيها مصريا)، وخلال فترة الحجز المسبق يحصل المشترون على خصم كبير ليصل سعره إلى 265 دولار (أي ما يعادل 8.180 جنيها مصريا)، مما يجعله أرخص هاتف قابل للطي في العالم.

 

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مواصفات ZTE Libero Flip

من حيث التصميم، تقدم ZTE هاتففها القابل للطي Libero Flip بثلاثة خيارات ألوان أنيقة هي: الذهبي والأبيض والأزرق، ويتميز هذا الهاتف بهيكل أنيق يبلغ عرضه 76 مليميتر وسمك نحيف يبلغ 7.3 مليميتر عند فتحه، ويبلغ حوالي 15.5 ملم عند طيه، يزن الهاتف حوالي 214 جراما، ويتميز بتصنيف IP42 لمقاومة الغبار والماء.

Libero Flip

ويأتي هاتف ZTE القابل للطي الجديد، بشاشة مرنة من نوع OLED قابلة للطي رأسيا، بقياس 6.9 بوصةـ بدقة FHD + تبلغ 2790 × 1188 بكسل، تكملها شاشة خارجية دائرية على غلاف الهاتف يبلغ قياسها 1.43 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل، تتيح لك الشاشة الثانوية التي يطلق عليها اسم Sub Display مجموعة من الوظائف، بما في ذلك إجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط واستخدام الكاميرا لالتقاط صور السيلفي وتتبع الخطوات ومتابعة تحديثات الطقس.

Libero Flip

وفيما يتعلق بالتصوير، يأتي هاتف Libero Flip مزودا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة، يوجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي، والجدير بالذكر أن هذا الهاتف يمكن أن يستقر بين 60-110 درجة مما يتيح لك استخدام الكاميرا ووضعها على طاولة للحصول على صور واضحة ثابتة.

Libero Flip

وبالنسبة للبطارية، يتمتع هاتف Libero Flip ببطارية قوية تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، حيث يمكن شحن الجهاز بالكامل خلال 73 دقيقة.

ولفتح القفل بشكل آمن، يتميز هذا الجهاز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وميزة التعرف على الوجه، مع دعم ميزات الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، ودعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC المتوافقة مع FeliCa، كما يوفر Libero Flip مجموعة شاملة من خيارات الاتصال.

Libero Flip

وينبض بداخل هاتف ZTE Libero Flip، معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1، ويأتي هذا الجهاز مزودا بتكوين تخزين واحد بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم ZTE UI ، ويتميز ببعض الميزات المحددة القابلة للطي مما يسمح لك بفصل عناصر القائمة عبر جانبي الشاشة القابلة للطي.

Libero Flip
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