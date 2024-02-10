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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات نوبيا Nubia Z60 Ultra.. قاهر هواتف سامسونج وشاومي

نوبيا Nubia Z60 Ultra
نوبيا Nubia Z60 Ultra

يعد Nubia Z60 Ultra من أحدث الهواتف الرائدة للعلامة التجارية "نوبيا" التابعة لشركة ZTE الصينية، والذي يتميز بأداء جبار بفضل أحدث معالجات كوالكوم، وإعدادات كاميرا احترافية، وتصميم مميز أنيق، ينافس أقوى هواتف الفلاجشيب بالأسواق.

ولتتعرف على جميع مزايا التي يتمتع بها هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، سنوضح لك فيما يلي مواصفاته وسعره:

 

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سعر ومواصفات نوبيا Nubia Z60 Ultra

تصميم عصري أنيق

يمتاز هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بتصميم يشبه الصندوق المستطيل، مع إطار وشاشة مسطحة، كما أنه يتميز بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، ويتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي، والأزرق.

نوبيا Nubia Z60 Ultra

شاشة مسطحة عالية الدقة

يتمتع هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 1116 × 2480 بكسل، تدعم معدل سطوع يبلغ 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة بدعم معدل أخذ عينات يبلغ 1200 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز، تتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

نوبيا Nubia Z60 Ultra

كاميرا عالية الدقة

يأتي هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، مزودا كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية تحتوي على مستشعر سوني IMX800 مقاس 1 / 1.49 بوصة، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع عبارة عن وحدة كبيرة مقاس 1 / 1.56 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة زوم عبارة عن وحدة مقاس 85 مم مزودة بتقنية OIS وجهاز التصوير OmniVision OV64B الشهير بدقة 64 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تحتوي على شريحة عرض خاصة بها ومحرك استشعار عميق يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تدعم كاميرا هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، ميزة التثبيت البصري للصورة OIS، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل يبلغ 30 إطارا في الثانية.

نوبيا Nubia Z60 Ultra

معالج قوي بأداء جبار

يعمل هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن معالج رسوميات من نوع Adreno 750، في أربعة تكوينات مختلفة بسعة: 8 + 256 جيجابايت، و12 + 256 جيجابايت، و12+ 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

نوبيا Nubia Z60 Ultra

بطارية ضخمة تدوم طويلا

يحتوي هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 80 وات.

الهاتف يعمل بأحدث أنظمة التشغيل

يعمل هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم MyOS الخاصة بشركة نوبيا، وتعد الشركة الصينية بتزويد الهاتف تحديثات لنظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات مما يعني أن آخر تحديث سيصل الجهاز هو أندرويد 17.

نوبيا Nubia Z60 Ultra

سعر أقل من الهواتف الرائدة

يباع هاتف Nubia Z60 Ultra، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 599 دولارا (أي ما يعادل 18.506 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت.
وفي السعودية يتوفر هاتف Nubia Z60 Ultra، بسعر يبدأ من 2999 ريالا سعوديا.
ويبلغ سعر هاتف Nubia Z60 Ultra، في مصر حوالي  18.900 جنيه مصري.

نوبيا Nubia Z60 Ultra
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