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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سحابة التنين.. نوبيا تطلق هاتف ألعاب متطور بإمكانيات جبارة

Red Magic 9 Pro White
Red Magic 9 Pro White Special Edition

كشفت العلامة التجارية Red Magic، التابعة لشركة نوبيا Nubia، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إصدار خاص من هاتف الألعاب المميز Red Magic 9 Pro للاحتفال بالعام الصيني الجديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت نوبيا رسميا عن إصدار محدود جديد يسمي Red Magic 9 Pro White Special Edition، والذي أطلقوا عليه اسم سحابة التنين أو “Cloud Dragon”، ويتوفر هذا الإصدار الخاص للحجز المسبق عبر موقع الشركة الإنترنت، ومن المقرر إصداره إلى الأسواق في 29 يناير الجاري.

 

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مواصفات نوبيا إصدار الخاص Red Magic 9 Pro White

يتميز طراز الإصدار الخاص بمظهر فريد من نوعه باللون الأبيض مع نمط تنين منقوش بدقة ثلاثية الأبعاد للحصول على مظهر جمالي مميز، كما إنه يحتفظ بتصميم الطراز الأساسي للشركة Red Magic 9 Pro ذو الظهر المسطح والشاشة عالية الأداء، وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل الحزمة على حقيبة حماية مغناطيسية مخصصة للرياضات الإلكترونية، وشاحن نيتريد الغاليوم بقدرة 80 وات.

Red Magic 9 Pro White Special Edition

وتحت الغطاء، تم تجهيز هاتف Red Magic 9 Pro White Special Edition، بمعالج كوالكوم القوي Snapdragon 8 Gen 3، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام كبيرة تبلغ 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات.

وبالنسبة للمواصفات الأخرى، يتميز الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6.8 بوصة، بدقة Full HD +، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 960 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، ومجموعة ألوان 100٪ DCI-P3، وذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة، وتعتيم DC، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

Red Magic 9 Pro White Special Edition

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الإصدار الخاص من هاتف Red Magic 9 Pro بشريحة Red Core R2 Pro، التي تم تطويرها داخليا بواسطة شركة نوبيا، تدعم هذه الشريحة ميزات الألعاب مثل أزرار الكتف الحساسة للمس بتردد 520 هرتز.

Red Magic 9 Pro White Special Edition

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف نوبيا الجديد بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 مقاس 1 / 1.57 بوصة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية 120 درجة مع مستشعر Samsung JN1، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مدمجة تحت الشاشة لالتقاط صور سيلفي.

 وسيتوفر الإصدار الخاص Red Magic 9 Pro White Special Edition، باللون الأبيض فقط، ويباع في الصين مقابل سعر 812 دولار (أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري).

Red Magic 9 Pro White Special Edition
نوبيا Nubia Red Magic Red Magic 9 Pro Red Magic 9 Pro White Special Edition

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